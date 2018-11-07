





Rockstar Games'in son oyunu Red Dead Redemption 2'de hobiciler için kaya oymaları (rock carvings) da bulunuyor. Oyunun haritasında toplamda 10 adet kaya oyması mevcut ve bunlar genellikle yüksek, dağlık yerlerde bulunuyor. Peki Red Dead Redemption 2 kaya oyması yerleri nerede? Red Dead Redemption 2 rock carving görevleri nasıl yapılır?

RDR 2 – Rock Carvings Yerleri Doğudan Batıya

Oyma 1: Owanjila'nın güneybatı tarafında yer alıyor. Haritada O baskılı yerin güneybatısına gidin.





Oyma 2: Mount Shann dağının zirvesinin güneydoğusunda yer alıyor. West Elizabeth'teki haritada T yazılı kısmın hemen sağında.





Oyma 3: Mount Hagen dağının zirvesinin hemen yanında yer alıyor.





Oyma 4: Chapter 2'deki ilk kampınızın olduğu yerde Horseshoe Overlook'un güneyinde yer alıyor. Kampın güneyinden ilerleyin ve burada başka bir yıkık yerleşim yeri daha bulacaksınız. Buradan biraz güneye, sonra biraz batıya giderek oymayı bulabilirsiniz.





Oyma 5: Valentine'in kuzeyindeki Window Rock'ın kuzeyinde yer alıyor. Whinyard tarafından yolu takip ederseniz Whinyard'ın H'si olan yerde oymayı bulabilirsiniz.





Oyma 6: Nehrin diğer tarafında Window Rock'ın güneyinde bulunuyor.





Oyma 7: West of Bacchus Station'da nehir boyu ilerleyin ve kuzey tarafta en uzun tepede oymayı bulacaksınız.





Oyma 8: Moonstone Pond'un güneyi ile Heartland Overflow'un kuzeyi arasında yükselen bir dağ göreceksiniz. Güneyden doğruca gidin ve haritada Moonstone yazısının ikinci N harfinde yeri bulacaksınız.





Oyma 9: Elysian Pool'un kuzeydoğusunda yer alıyor. Köprüden kuzeye doğru ilerleyin ve yolda sağda göreceksiniz.





Oyma 10: Annesburg'un kuzeybatısında yer alıyor. Roanoke Ridge yazısının N harfi üzerinde bulunuyor.





Oyunda Francis Sinclair ile konuşarak Stranger yan görevlerini başlatabilirsiniz. Kendisi West Elizabeth'te Strawberry'nin kuzeybatısında bir eve sahip. Size Geology for Beginners görevini verecek. Ardından bir kaya oyması bulduğunuzda posta ofisine giderek yerlerini Sinclair'e gönderebiliyorsunuz.Red Dead Redemption 2'deki diğer arama görevleri gibi, kaya oyması görevlerinde de ödüller alıyorsunuz. Toplam 10 tanesini tamamladığınızda ise büyük ödül Old Brass Compass sizin oluyor.Kaynak: turkmmo