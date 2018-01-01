Red Dead Redemption 2 ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı!

Rockstar Games daha önce oyunla ilgili birkaç videoyla bizlere açıklamalar yapmıştı, şimdi ise oyundaki silah ve kişiselleştirme özellikleri hakkında bazı açıklamalar yaptı.





Öncelikle bir önceki oyunda da var olan Dead Eye sisteminin hala yerinde durduğunu söyleyelim. Sistem sadece biraz daha geliştirildiği için değişikliğe uğramış. Artık Dead Eye sistemi de karakterimizle birlikte gelişecek.





Oyunda her silah için kişiselleştirebilir özellikler bulunduğu söylendi. Ayrıca oyundaki toplam silah sayısının da 50 olduğu aktarıldı. Oyunda mermiler de çeşitlendi. Bu da silahın menzilinden hasarına birçok özelliğini etkiliyor. Silahlar sadece görsel olarak kişiselleştirilmeyecek aynı zamanda oynanışa etki edebilecek özelleştirmeler de olacak. Sıklıkla kullandığınız silahları zamanla daha iyi kullanmaya başlayacaksınız, kullanmadıklarınızı ise zamanla daha kötü kullanmaya başlayacaksınız. Yani oyunu hangi silahla yada hangi stille oynamanız gerektiğini iyi seçmelisiniz.



Şimdilik sadece PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkacak olan oyunun GTA V gibi sonradan PC'ye çıkacağı da söylentiler arasında dolaşıyor. Oyunun PS4 ve Xbox One'a çıkış tarihi ise 26 Ekim.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk