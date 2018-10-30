Red Dead Redemption 2 hile kodları ve kullanılışı!
Red Dead Redemption hilesi, Read Dead Redemption 2 hileleri nasıl kullanılır, Red Dead Redemption 2 silah hilesi
Çıkışın önce oyuncular büyük beklentilere sebebiyet veren ve çıkışının ardından bu beklentilerin çoğuna karşılık vermeyi başaran Red Dead Redemption 2 tüm dünya kasıp kavuruyor. Muhtemelen bu grafiklere sahip bir oyunda bu kadar ince ayrıntıya sahip olmak muhtemelen oyuncuları en çok etkileyen olaylardan biri. Red Dead Redemption 2 hileleri kodları da oyunun çıkışyla birlikte yayılmaya başladı.
Twitch'te en çok izlenilen oyun konumuna gelen Red Dead Redemption 2 ülkemizdeki yüksek fiyatı oyunun popüleritesini düşürmeye yetmedi. Oyunun hikaye modu oldukça ilgi çekici ve insanı kendisine bağlıyor. Oyunun zor olması ise oyuncuları Red Dead Redemption 2 hile kodları aramaya itiyor. Oyun Rockstar yapımı olunca da oyunda hile kodunun olmaması mümkün değil. Red Dead Redemption 2 hilelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşte Red Dead Redemption 2'nin hileleri:
Abundance is the dullest desire: Sınırsız cephane verir.
A fool on command: Sarhoş olmanızı sağlar.
Better than my dog: Atınızı her mesafeden çağırabilmenizi sağlar.
Greed is American Virtue: Ağır silahlar verir.
I shall be better: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
I seek and I find: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
Keep your dreams simple: Atı savaş aracına çeverir.
Run! Run! Run!: Yarış atı verir.
Virtue Unearned is not virtue: Honor seviyesini yükseltir.
Would you be happier as a clown: Sirk aracı verir.
You flourish before you die: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu yeniler.
You Long for Sight but See Nothing: Bütün haritayı gösterir.
You Seek More Than The World Offers: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu güçlendirir.
You are a beast built for war: Savaş atı verir.
Red Dead Redemption 2 hileleri kullanabilmek için oyunun ayarlar kısmına geldikten sonra PS4'te üçgen Xbox One'da Y tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra açılan konsola hilenizi yazıp oyunda aktif olmasını sağlayabilirsiniz.
Red Dead Redemption 2'yi alamıyorsanız ve oyunu izlemek istiyorsanız PintiPanda'dan takip edebilirsiniz:
Twitch'te en çok izlenilen oyun konumuna gelen Red Dead Redemption 2 ülkemizdeki yüksek fiyatı oyunun popüleritesini düşürmeye yetmedi. Oyunun hikaye modu oldukça ilgi çekici ve insanı kendisine bağlıyor. Oyunun zor olması ise oyuncuları Red Dead Redemption 2 hile kodları aramaya itiyor. Oyun Rockstar yapımı olunca da oyunda hile kodunun olmaması mümkün değil. Red Dead Redemption 2 hilelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşte Red Dead Redemption 2'nin hileleri:
Abundance is the dullest desire: Sınırsız cephane verir.
A fool on command: Sarhoş olmanızı sağlar.
Better than my dog: Atınızı her mesafeden çağırabilmenizi sağlar.
Greed is American Virtue: Ağır silahlar verir.
I shall be better: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
I seek and I find: Dead Eye yeteneğini 3. seviye yapar.
Keep your dreams simple: Atı savaş aracına çeverir.
Run! Run! Run!: Yarış atı verir.
Virtue Unearned is not virtue: Honor seviyesini yükseltir.
Would you be happier as a clown: Sirk aracı verir.
You flourish before you die: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu yeniler.
You Long for Sight but See Nothing: Bütün haritayı gösterir.
You Seek More Than The World Offers: Can, enerji ve Dead Eye çubuğunu güçlendirir.
You are a beast built for war: Savaş atı verir.
Red Dead Redemption 2 hileleri kullanabilmek için oyunun ayarlar kısmına geldikten sonra PS4'te üçgen Xbox One'da Y tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra açılan konsola hilenizi yazıp oyunda aktif olmasını sağlayabilirsiniz.
Red Dead Redemption 2'yi alamıyorsanız ve oyunu izlemek istiyorsanız PintiPanda'dan takip edebilirsiniz:
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