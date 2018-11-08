Red Dead Redemption 2, 8 günde 8 seneyi katladı

Western filmlerinin 1980'lerdeki inanılmaz yükselişi belki de TRT'nin hafta sonu kuşağındaki filmleri kaldırmasıyla son buldu ancak günümüzde eğlence sektörünü sadece filmler belirlemiyor.Rockstar Games, 2004 yılında başlayan vahşi batı temalı Red Dead serisini 14 yıl sonra adeta zirveye taşıdı.Finans çevrelerinden gelen resmi rakamlara göre Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları sadece 8 günde 17 milyonu aştı. 2010 yılında oyuncularla buluşan Red Dead Redemption'ın 15 milyon kopya sattığını düşünürsek bu rakamın ne kadar korkunç olduğunu anlayabilirsiniz.İlk hafta sonunda Rockstar'a 725 milyon dolarlık bir gelir bırakan RDR 2, bu rakamla Avengers: Infinity War'ı dahi geride bırakmayı başarmıştı. Oyunun en geç 1.5 sene içerisinde PC'ye de geleceğini düşünürsek RDR 2, Rockstar için para basmaya devam edecek.