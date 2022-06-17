Red Bull Yağlı Direk üç şehirde aynı anda yapılacak

Türkiye'nin en geleneksel yarışlarından biri olan Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle yeni yarışmacılarını bekliyor. Kabotaj Bayramı'nın klasikleşmiş etkinliklerinden biri haline gelen Red Bull Yağlı Direk, izleyenlere ve katılımcılarına yine eğlenceli anlar yaşatacak. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştıkları etkinlik 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 12 metrelik kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinlik bu sene aynı anda 3 farklı noktada macera tutkunlarıyla buluşacak.



Trabzon, Alanya ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/yaglidirek.com adresinden ulaşılabiliyor.



Red Bull Yağlı Direk nedir?



1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın klasiği haline gelen Red Bull Yağlı Direk'te katılımcılar 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış kütüğü ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalışıyorlar.



Katılımcıların sırayla kütüğün en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk Bayrağı'nı ilk alan sporcu yarışmanın galibi sayılıyor.





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