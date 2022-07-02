Red Bull Yağlı Direk etkinliğinde Çanakkale birincisi belli oldu

Türkiye'nin en geleneksel ve eğlenceli mücadelelerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı renklendirdi.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Red Bull Yağlı Direk etkinliği, bu sene Çanakkale, Trabzon ve Alanya'da gerçekleştirildi.



Katılımcılar 40 derecelik açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştı.



Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışın Çanakkale ayağı, Eski Gümrük İskelesi'nde gerçekleştirildi.



Uzunluğu 12 metre olan kütük üzerinde gerçekleştirilen ve izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan mücadelede birinciliği elde eden Nedim Evreşe, sürpriz ödüllerin de sahibi oldu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ