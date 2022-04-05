Red Bull Uçuş Günü için uçuş aracı tasarlama atölyesi kuruluyor

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'nde uçuş araçlarının yapımına başlanması için geri sayım başladı. 5 Haziran Pazar günü Caddebostan'da en yaratıcı ve en uzun mesafeye giden araca sahip olmak isteyenler için bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Onaranlar Kulübü'yle yapılan iş birliği kapsamında 10 Nisan Pazar günü, Impact Hub İstanbul'da düzenlenecek atölye çalışmasına www.redbull.com/ucusgunuatolye adresi üzerinden kayıt yapan herkes katılabilecek. 10 Nisan Pazar günü Impact Hub İstanbul'daki atölyede uçuş aracı tasarımlarıyla ilgili içerikli çalışmalar gerçekleştirilecek.



Uçuş aracı yapmanın detayları anlatılacak



İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü'nde her zaman olduğu gibi sadece uçuş mesafesiyle değil yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslar da değerlendirecek. Bu nedenle 180 dakika sürecek offline workshop, Yaratıcı Düşünme 101, Uçuş Aracı Tasarlama ve Üretim Yöntemleri başlıkları altında uçuş aracı tema kurgusu ve seçimi, Red Bull Uçuş Günü ve jüriyi etkileme taktikleri, yaratıcı düşünme ile bağlamı, uçuş aracı tasarımında malzeme kullanımının önemini bilme, uçuş aracı tasarım eskiz çizimi birçok konuda bilgiler aktarılacak.



Onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran yaratıcı projeler geliştiren bir sosyal girişim olan Oranlar Kulübü'yle yapılan iş birliği kapsamında düzenlenecek workshop sayesinde pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen uçuş merakları, uçuş araçlarını daha doğru şekilde tasarlayabilecek.



Red Bull Uçuş Günü son başvuru 15 Nisan'da



Yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak Red Bull Uçuş Günü için başvurular 15 Nisan 2022 tarihine kadar devam ediyor. Red Bull Uçuş Günü'nde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcıların, uçuş aracı taslak çizimlerini 15 Nisan'a kadar redbullucusgunu.com adresine yüklemeleri gerekiyor.





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