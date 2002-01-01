Red Bull Son Þampiyon DOTA 2 Macerasý Baþlýyor!
Bu yýl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye'nin en büyük Dota 2 Turnuvasý olarak akýllara kazýnan Red Bull Son Þampiyon, bir kez daha kahramanlarýný bekliyor.
Geçen sene büyük coþkuyla karþýlanan ve Dota 2 hayranlarýnýn yüksek katýlýmýyla gerçekleþen
Dota 2 tutkunlarýnýn heyecanla beklediði ve merakla takip ettiði Red Bull Son Þampiyon bu sene de 16 yaþýný doldurmuþ katýlýmcýlar için bir kez daha performanslarýný gösterebilecekleri bir platform oluþturmaya geliyor. 24 Þubat'ta baþlayacak elemeleriyle, duyurulduðu andan itibaren Dota 2 oyuncularýnýn ilgi odaðý olan Red Bull Son Þampiyon, 4 günlük bir eleme sürecinden sonra Playofflarda toplam 8 takýmý aðýrlayacak. Red Bull Son Þampiyon'un ilk finalisti, 2017 Intel ESL Türkiye Þampiyonasý'nda þampiyonluðu elde eden ANT E-Spor Kulübü olacak.
24 Þubat, 25 Þubat, 3 Mart ve 4 Mart tarihlerinde yapýlacak elemelerden yükselen 7 Türk takýmýna Playofflarda, geçen sezonun Red Bull Son Þampiyon Azerbaycan finalisti ve kazananý olan Young P.I.M.Ps takýmý eþlik edecek. Azeri takým Young P.I.M.Ps, Azerbaycan'da gerçekleþen çekiþmeli final maçýnýn galibi olarak Red Bull Son Þampiyon'un Türkiye ayaðýna Wildcard daveti alarak katýlma hakký elde eden ilk yabancý takým olacak.
Playofflarýn, elemelerden hemen sonraki haftasonu, 10-11 Mart tarihlerinde yapýlacaðý açýklandý. Bu müthiþ maceradan galip çýkmayý baþaran iki takým, 25 Mart Pazar Günü Red Bull Son Þampiyon Büyük Final'inde Grand Pera Emek Sahnesi'nde mücadele edecek. Playoff ve Final Aþamalarý canlý olarak yayýnlanacak. Tüm duyurular ve Red Bull Son Þampiyon'a özel içerikler için ESL Türkiye Facebook, Twitter Sayfalarýný ve www.redbull.com/sonsampiyon adresini takip etmeyi unutmayýn!
Bu büyük heyecaný yaþayan takýmlardan biri olmak için elemelere kayýt linki: https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-son-sampiyon
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