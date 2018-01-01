Red Bull Shape Shifters'ta dönüşüm sırası God of War'da!



Redbull.com'un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu ünlü müzisyen Kerem Sedef oldu. Sedef, favori oyun karakteri olan God of War serisinin baş kahramanı Kratos'a dönüştü. Yaşanan inanılmaz dönüşümün altında ise her zaman olduğu gibi ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un imzası vardı.



