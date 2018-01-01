Red Bull Shape Shifters'ta dönüşüm sırası God of War'da!

Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor. Sıradaki dönüşümün kahramanı ise Kerem Sedef. Ünlü müzisyen, God of War'ın efsanevi karakteri Kratos'a dönüştü.


Redbull.com'un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu ünlü müzisyen Kerem Sedef oldu. Sedef, favori oyun karakteri olan God of War serisinin baş kahramanı Kratos'a dönüştü. Yaşanan inanılmaz dönüşümün altında ise her zaman olduğu gibi ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un imzası vardı.

Video Galeri
Son haberler
...

Devil May Cry 5 hayranlar sayesinde yeniden doğdu!
...

Red Bull Shape Shifters'ta dönüşüm sırası God of War'da!
...

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Royal Bandits rüzgarı!
...

Fallout 76'nın Steam'de olup olmayacağı netleşti!
...

Walking Dead dizisinde büyük bir fan kitlesi oluşturan Negan Tekken 7'ye geliyor!
...

Football Manager 2019'un Steam fiyatı belli oldu!
...

Epic Games-Samsung anlaşmasında yeni madde! Fortnite Mobile artık Tab S4'te de olacak!
...

LGD'nin en iyi oyunları!PSG'nin ilk TI'yı!
...

God of War'ın son gizemi çözüldü!
...

Yepyeni bir simülatör oyunu geliyor! Artık arı olma hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz!


Sporx Anasayfasına Dön