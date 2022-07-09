Red Bull Ring'te ev sahibi kazandı

Formula 1 Avusturya Red Bull Ring'teki sprint yarışını ev sahibi Max Verstappen iki Ferrari'nin önünde kazandı.Ferrari'den Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Verstappen'in arkasında yarışı tamamladı.Mercedes-AMG'den George Russell, 4'üncü sırayı aldı. Red Bull'un Meksikalı pilotu iyi bir tırmanışla 5'inci sırayı almayı başardı. Alpine'den Esteban Ocon ise 6'ıncı tamamladı.Haas'ın Danimarkalı pilotu Kevin Magnussen 7'inci oldu.Sprint yarışından puan alan son isim Lewis Hamilton oldu. Yarışın ilk virajında AlphaTauri'den Pierre Gasly ile temas yaşayıp sıra kaybeden 7 kez dünya şampiyonu, tırmanarak 8'inci sırayı aldı.Yarışa 6. sıradan başlaması gereken Fernando Alonso, takım yetkilileri lastik battaniyelerini formasyon turu öncesi lastiklerin üstünde unutunca başlayamadan yarış dışı kaldı.Formula 1 Avusturya GP, pazar günü saat 16.00'da koşulacak.