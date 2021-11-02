Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı

Sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için düzenlenenın 3'üncü şehir elemesigerçekleştirildi.Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta Çanakkale elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvanın Türkiye ayağındaki üçüncü eleme Çanakkale'de Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önündeki sahada yapıldı.20 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde mücadele etmek isteyen 16 takım karşı karşıya gelirken, eleme maçlarında rakiplerine üstün gelen Doksanlar ve Paşamahalle takımları Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı.Katar'da düzenlenecek olan dünya finaline gitmek isteyen takımlar son olarak 7 Kasım'da Denizli'de rakiplerini yenmeye çalışacak. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek.