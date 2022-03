Red Bull Neymar Jr.'s Five heyecanı Türkiye'yi yeniden saracak

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five 12 Mart'ta Adana'da yapılacak ilk elemeyle start alacak. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden, birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 3 farklı şehirde yapılacak. Katar'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, ilk olarak Adana, Erzurum ve Trabzon'da elemeleri geçmeye çalışacak. Sokak futbolu heyecanının doyasıya yaşanacağı turnuvada Türkiye finali ise 27 Mart'ta yine Trabzon'da gerçekleştirilecek. Dev finalden şampiyon olarak ayrılacak takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finali'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek. Red Bull Neymar Jr.'s Five'da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbull.com/neymarjr adresinden hayallerine adım atabiliyor.



Neymar Jr Enstitüsü nedir?



Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kâr amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.



Golünü at rakip takımı azalt



Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.'s Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.





İLGİLİ VİDEO