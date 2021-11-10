Red Bull Neymar Jr's Five Denizli elemeleri yapıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'nin Türkiye ayağı elemeleri yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Red Bull Neymar Jr's Five Denizli elemeleri yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2021 11:07
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'nin Türkiye ayağı elemeleri, Gaziantep, Sivas ve Çanakkale'nin ardından Denizli'de yapıldı.

Kınıklı Spor Tesisi'nde çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Blackpool ve Antalyaspor takımları da finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek isteyen takımlar 20 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021'in şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.