Red Bull Neymar Jr's Five Denizli elemeleri yapıldı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'nin Türkiye ayağı elemeleri, Gaziantep, Sivas ve Çanakkale'nin ardından Denizli'de yapıldı.



Kınıklı Spor Tesisi'nde çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Blackpool ve Antalyaspor takımları da finalde mücadele etmeye hak kazandı.



Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek isteyen takımlar 20 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021'in şampiyonu olmak için mücadele edecek.



Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.





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