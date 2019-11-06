Red Bull M.E.O. geri dönüyor
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. PUBG MOBILE oyunuyla geri dönüyor.
Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, PUBG MOBILE'da dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başlıyor.
HyperX desteğiyle düzenlenecek turnuvada 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek online elemeler sonucunda finale kalacak takımlar belli olacak.
4 Temmuz 2020 tarihindeki büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak takım, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. 20 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2021 yılında düzenlenecek Dünya Finali'nde belli olacak.
Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabiliyor.
HyperX desteğiyle düzenlenecek turnuvada 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek online elemeler sonucunda finale kalacak takımlar belli olacak.
4 Temmuz 2020 tarihindeki büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak takım, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. 20 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2021 yılında düzenlenecek Dünya Finali'nde belli olacak.
Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabiliyor.
Video Galeri
Son haberler