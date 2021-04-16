Red Bull Leipzig evinde puan kaybetti

Bundesliga'nın 29. haftasında Red Bull Leipzig, sahasında Hoffenheim ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Red Bull Leipzig evinde puan kaybetti
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16 Nisan 2021 23:30
Almanya Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Red Bull Leipzig, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelede iki takım da savunma ağırlıklı oynarken mücadele boyunca pozizson anlamında zenginlik yaşanmadı. Leipzig ekibi ikinci yarıda 3 puan için baskısını artırmaya çabalasa da mücadelede gol sesi çıkmadı. Maçın son dakikalarında Leipzig'in Poulsen ile bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından elle kontrol gerekçesiyle iptal edildi.

Bundesliga'da zirve takipçisi Red Bull Leipzig bu sonuçla son 3 haftada ikinci kez puan kaybetti ve 61 puanla ikinci sırada kaldı. Hoffenheim ise 32 puana yükselerek orta sıralarda yer aldı.



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