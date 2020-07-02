Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu

Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu buldu.



Gaming İstanbul Oyun Fuarı'nda başlayan yolculuk, çevrimiçi elemeler ve play-off heyecanından sonra büyük finalle devam ederken mutlu sona ulaşan oyuncular 'Vesselam' ve 'Spunkie' oldu. CS:GO'nun Türkiye'deki en büyük yayıncısı Cantuğ "Unlost" Özsoy ve Berk "Rip" Tepe'nin yorumladığı Red Bull Flick'in büyük finalinde 8 takım yer aldı.



Oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te büyük final heyecanı çevrim içi olarak yaşandı. Tüm güne yayılan çekişme sonunda rakiplerini geçmeyi başaran 'Vesselam' ve 'Spunkie' ikilisi Red Bull Flick'in yeni şampiyonu oldu.



"Şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı"



Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştiren mücadelelerde hem şampiyon hem de en değerli oyuncu olan ''Spunkie'' final mücadelesi hakkında '''Red Bull Flick dünyası bizim için çok farklıydı. Turnuva sürecinde sadece oyunumuza odaklanarak beklediğimiz bir şampiyonluk kazandık. Çünkü çok çalıştık ve emeklerimizin sonucunu alabildik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Diğer oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Artık şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı'' açıklamasında bulundu.



