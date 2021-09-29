Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde şampiyonlar belli oldu

Red Bull Cliff Diving'de 2021 sezonunun şampiyonları belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde şampiyonlar belli oldu
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29 Eylül 2021 16:35
Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving'de 2021 sezonunun şampiyonları belli oldu.

İtalya'da, Polignano a Mare'de düzenlenen sezonun final mücadelesinde kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde Gary Hunt birincilik elde etti.

Dört dünya şampiyonluğu bulunan Rhiannan Iffland, bu sezon Fransa, Bosna Hersek ve İrlanda'nın ardından İtalya ayağında da başarılı atlayışlara imza atarak zirvenin sahibi oldu.


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