'Red Bull BC One 2023'te şampiyonlar Güney Kore ve Japonya'dan

Dünyanın en iyi break dansçılarını belirleyen Red Bull BC One Dünya Finali, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.



Red Bull açıklamasına göre, dünyada tenisin en prestijli kortlarından biri olarak kabul edilen Roland-Garros Kortu'nda gerçekleşen heyecanlı kapışmaların sonunda Red Bull BC One 2023 Dünya Finali'nin kazananları, erkeklerde Güney Koreli B-boy Hong 10 olurken, kadınlarda ise şampiyonluk kupasını ikinci kez evine götüren Japon dansçı B-girl Ami oldu.



Roland-Garros Kortu'nda toplamda 32 B-boy ve B-girl, dans ve güç hareketlerini sergilemek için sahnede ter döktü. B-girl kategorisinde B-girl Ami, dört kapışmanın ardından şampiyonluğa ulaştı.



- Red Bull BC One 2024 Dünya Finali Brezilya'da



Öte yandan, Red Bull BC One 2024 Dünya Finali'nin Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 7 Aralık 2024'te düzenleneceği açıklandı. Final organizasyonu, 2006'da Sao Paulo ve 2012'de Rio'nun ev sahipliğinin ardından üçüncü kez Brezilya'da gerçekleşecek.



Red Bull BC One Dünya Finali, Red Bull TV ve Red Bull BC One YouTube ve Facebook kanallarından izlenebiliyor.