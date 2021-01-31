Recep Yazıcı: 'Takımın biraz daha dikkatli olması gerekirdi'

TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Bu mağlubiyeti hakem arkadaşlarımıza bağlamak istemiyoruz ama biraz daha dikkatli olmaları gerekli." dedi.



Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir skoru beklemediklerini kaydetti.



Dengeli giden bölümde çok net bir pozisyonu değerlendiremediklerini kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:



"O top dönünce kalemizde golü gördük. Mağlup duruma düştükten sonra oyunun dengesi bozuldu. Bu mağlubiyeti hakem arkadaşlarımıza bağlamak istemiyoruz ama biraz daha dikkatli olmaları gerekli. Yan hakemimiz 2 ofsayt kaçırdı, ikisi de gol oldu. Kasıt aramıyoruz ama onları yapıcı yönde uyarıyoruz. İki tane oyuncumuzun kramponları parçalandı faul verilmedi. Dengeyi bozdu ve bizim güç kaybetmemize sebep oldu. Hakem camiası yanlış anlamasın ama biraz daha dikkatli olmaları gerekir. 85. dakikada uzatma gösterdiler, bu da onların bir sorunu."



Yazıcı, bunların arkasını sığınmadıklarını belirterek, "Bu mağlubiyeti telafi etmeye gayret göstereceğiz. Lig uzun bir maraton. Oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza güvenimiz tam. Ümit Karan hocamız az önce içeride güzel bir konuşma yaptı ve oyunculara inandığını söyledi. İçeride duygusal anlar yaşandı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunları sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.



- Ümit Şengül: "Önemli başarılar elde ediyoruz"



Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de eksik oyuncularının yerine mücadele edenlerin de arkadaşlarını aratmadığını söyledi.



"Takım olduk." diyen Şengül, şunları kaydetti:



"Önemli başarılar elde ediyoruz. Takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle devam edersek hedeflediğimiz noktaya varacağımıza inancımız tam. Bundan sonraki süreçte de içeride ve dışarıda kazanarak devam etmeye çalışacağız. Bu mücadele ve istekle oynadığımız zaman kazanmamamız için hiçbir sebep yok. İyi takımız, her geçen hafta da üzerine koyarak devam ediyoruz. İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Bursaspor maçını lehimize çevirip kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."



