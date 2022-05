Recep Uçar: 'Trabzonspor bize ilham oldu'

Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Recep Uçar, Ümraniyespor'un Süper Lig zaferini Akşam'a değerlendirdi.



BİR GÜN ÖNCE PEŞİN TEBRİK!



"1.5 senedir Ümraniye'deyim. 25 Ekim 2020 tarihinde göreve başladım. Takım 15. sıradaydı, 5 puanı vardı. Abdullah Hoca da 10 Kasım'da Trabzon'da başladı. İkimiz de sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyon olduk. Abdullah Hoca ile devamlı konuşuyoruz. Trabzonspor'un şampiyonluk maçından bir gün önce arayıp kendisini tebrik ettim. Çünkü cumartesi günkü maçta Trabzonspor'un şampiyonluğu elde edeceğini biliyordum. Bir gün önce içime doğmuştu. Önceden peşin peşin tebrik ettim. Kendisi de beni Pazar günkü bizim maçın ardından aradı.



İDARE VE İLETİŞİMDE EN İYİSİ



Abdullah Hocam birçok konuda rol modelim. Bunu her fırsatta dile getirdim. Sevk, idari, iletişim konusunda bence Türkiye'deki en başarılı teknik adamaların başında geliyor. Biraz da çalışma ve iş disiplini söyleyebilirim. Ben de bugüne kadar hayatımdaki her şeyi çalışarak başardım. Trabzonspor ile ilgili ilginç ayrıntı veriyim. Maçlara dikkat edin! Trabzonspor ne zaman puan kaybediyorsa, biz de kaybediyoruz. Biz kazanıyorsak Trabzonspor da kazanıyordu. Onlar cumartesi günü şampiyon oldular. Bu benim için şampiyonluk işareti gibiydi. Pazar sabahı takıma bir anlamda şampiyonluk konuşması yaptım. Bizim kazanacağımız, Bandırma'dan da iyi bir haber geleceği içime doğmuştu. Birer gün arayla şampiyon olduk."



"ÜMRANİYESPOR'A HAYIR DİYEMEDİM"



RECEP UÇAR: "Abdullah Avcı ile neredeyse her hafta konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Abdullah Hoca benim için çok önemli bir insandır. Benim hocamdır. Dostluğumuz her daim devam eder. Ümraniyespor'da göreve başlamadan önce kendisiyle konuştuk. Aslında beraber bir karar aldık. Ümraniyespor benim için çok özel bir kulüp. Futbolculuğumda kaptanlık yaptığım bir camia. Trabzonspor'a gitmeyi planlıyordum. Ama teklif Ümraniyespor'dan gelince 'Hayır' diyemedim."



AVCI İÇİN ZOR DEPLASMAN!



RECEP UÇAR: "Abdullah Hoca bu sene rakip olacağız. Kendisi iyi bir rakiptir. Sadece Abdullah Hocam için değil, Ümraniyespor deplasmanı herkes için inşallah zor bir deplasman olur. Biz muhtemelen önümüzdeki sezon bütçesi en düşük olan takım olacağız. Elimizde geldiğince en iyi takımı oluşturmak istiyoruz. Bu sene olduğu bizden kat kat bütçeli takımlarla yarışmanın tek yolu bu. Planlı bir oyun oynamak, iyi bir takım olmak ve rakiplerden daha çok çalışmak. Bazı şeyleri rakiplerimizden iyi yapamazsak belli şeyleri elde etme şansımız yok. Bunları yaparsak Ümraniye deplasmanı herkes için zor bir deplasman olabilir."



YÜRÜ ASLANIM DÖNEMİ BİTTİ



UÇAR: "Hoca yapısında bir değişiklik olduğu bir gerçek. Dünya'da da bu değişim var. Kaçınılmaz olan bir şey. Çünkü dünyada futbol gelişiyor. Artık eski doğaçlama oyunlardan daha planlı oyunlara geçiliyor. Herkesin bir planı var. Bazı planlar daha iyi işliyor. Bazı planlar iyi işlemiyor. Dolayısıyla dünya futbolunu daha iyi takip eden, daha çok araştırıp kendini geliştiren, bu işe daha çok kafa yoran teknik adam modelleri ile karşılaşıyoruz. Eskiden antrenmana 1 saat önce kulübe gelen teknik adam modelinden sabah erken saatlerde kulübe gelip hazırlık yapan teknik adamlara geçiyoruz. Olması gerekende bu. Başarıyı detaylar getiriyor. Detay yakalamaya çalışan hocalar görüyoruz.



OYUN ODAKLI HOCALAR



Eskiden dış faktörlere odaklanan teknik adamlar vardı. Şimdi oyuna odaklanan teknik adamlar var. Yürü koçum, yürü aslanım dönemi bitti. Eskiden hocaların açıklamalarına dikkat edin 'İyi mücadele ettik. Motivasyonumuz çok iyiydi. Kazandık" şeklindeydi. Motivasyon şu anda herkeste var. Şu an sonucu planlar belirliyor.



TRABZON'DAN OYUNCU ALIRIZ



UÇAR: "Bugüne kadar Trabzonspor da oyuncu transferi konusunda bir alışverişimiz oldu. Geçen sene devre arasında Ahmet'i kadromuza dahil etmiştik. Bu sene de Faruk'u aldık. Hem kulüpler arasında ilişki iyi hem de hoca ile benim ilişkim iyi olduğu için Trabzonspor'un kullanamayacağı oyuncu olur, bizim de ihtiyacımız olursa hocamdan ricacı olurum.



"BİR TEK ALTINORDU"



UÇAR: "Türkiye'de Altınordu dışında altyapısı iyi olan bir takım var mı? Gerçekçi olmak lazım Türkiye'den hiçbir takımın altyapısı iyi değil. Biraz Bursa ve Altınordu dışında. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil. Trabzonspor ufak ufak yatırımlar yapmaya başladı."



"İŞİN SIRRI TAKIMDA"



UÇAR: "Siz istediğiniz kadar, dünyanın en yetenekli 11 oyuncusunu alın, bir takım olamadığınızda, başarı elde etmeniz mümkün değil. Trabzonspor'un şampiyonluğunda emeği olan herkesi tebrik ediyorum."



"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"



UÇAR: "Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Gerek bütçe gerek camia gücü göz önüne alındığında 12. bütçe ile başlayıp yarışı bitimine 3. hafta kala lider bitirmek bize ayrı mutluluk veriyor.



"KALICI OLMALIYIZ"



UÇAR: "Öncelikle Ümraniyespor'un yaşaması gerekiyor. Yaşaması içinde Ümraniyespor'un ligde kalması gerekiyor. Bugüne kadar denk bütçe ile gelmeye çalıştık. Şu anda geçmişten kalan bir borcumuz yok."









