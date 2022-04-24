Recep Uçar: 'Süper Ligi hak ediyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından açıklamarda bulundu.



Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar şunları kaydetti:



"Genel analizlerimizi de yaptıktan sonra maça hem zihinsel hem de fiziksel anlamda iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi başladığımız bir maç. İlk 7 dakikada 2 gol bulduk. Biri penaltıdan diğeri hücumdan. Bizi biraz rahatlattı. Sonraki bölümlerde bulduğumuz şanslar oldu ama biraz işin psikolojik boyutu, biraz sıcak hava işimizi kolaylaştırmıyor. İkinci yarıya değişiklikler yaparak başladık. Yorulan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarı Boluspor biraz daha üstün oynadı ama bizim de bulduğumuz pozisyonlar vardı. Gol yiyebilirdik."



Uçar, genel olarak bakıldığında takımın sezon boyunca oynadıkları maçların buna benzer olduğunu ifade ederek, "Artık son 4 hafta. 32 haftada hep ilk 2'de bulunmuş bir Ümraniye takımı var. Umarım son 4 haftayı da almamız gereken maksimum puanı alarak hak ettiğimizi düşündüğümüz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.





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