Recep Uçar: ''Şiddete hep birlikte tepki göstermeliyiz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, spor sahalarında yaşanan şiddet olaylarının birçok nedeni olduğunu söyledi.



Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in bu ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.



Meler'in daha iyi kariyerlere sahip olacağına inandığını belirten Uçar, "Daha yaşı genç. Ona karşı yapılan saldırıya çok üzüldük. Türk futbolu adına tasvip edebileceğimiz bir olay değil. En kısa sürede hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tekrar maç yönetirken görmek istiyoruz. Umarım bu gibi tatsız olaylar bir daha yaşanmaz. Bir daha böyle bir olayla karşı karşıya gelinmemesini arzuluyorum." dedi.



Spordaki şiddetin bitmesi için birçok kişi ve kuruma görev düştüğünü vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:



"Her türlü saldırı kurumsal yapılara zarar verir. Bazen teknik adamlar, bazen yöneticiler, bazen oyuncular ve bazen de taraftarlar, maçların da gerginliğiyle kontrol dışı hareketlerde bulunabiliyor. Ben fair play ruhuyla bağdaşmayan hiçbir başarının vicdanlarda yer bulamayacağını düşünüyorum. Amacımızın her ne olursa olsun kazanmak, sadece kazanmak olmaması lazım. Bu işin içinde kaybetmenin de olduğunu bilmemiz lazım. Bunun da ayıp olmadığının farkında olmalıyız. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Burada en büyük sorumluluk teknik adamalara, oyunculara, yöneticilere, medyaya ve aynı zamanda taraftarlara düşüyor. Umarım bu olay hepimize ders olur ve son bulur."



Uçar, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının birçok nedeni olduğunu belirterek, "Bu saldırının tek bir sebebi yok. Bazı kulüp yöneticilerinin yaptığı açıklamalardan dolayı bu olay olmuştur gibi eleştirmek de doğru değil. Birçok etken var. Ülkemizde futbol kültürünün ve paydaşlarının ciddi anlamda kendini gözden geçirmesi, değerlendirmesi gerekiyor. Sporda şiddetin medyadan tutun kulüp yöneticilerine, teknik adamların saha kenarındaki tavırlarından taraftar davranışlarına kadar birçok etkenin ortak sonucu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Şiddetin Türkiye'de sadece spor alanında olmadığının altını çizen Uçar, şöyle devam etti:



"Şiddet okullarda da hastanelerde de yaşanıyor. Bir okul müdürü odasında darbedilebiliyor. Doktorlarımızın da çalışırken ne kadar sıkıntı yaşadığını hepimiz biliyoruz. Biz toplum olarak futboldaki şiddete verdiğimiz tepkiyi diğer alanlarda göstermiyoruz. Her türlü şiddete hep birlikte tepki göstermeliyiz. Ülkemizde şiddetin sadece spor alanında değil her alanda minimize edildiği hatta hiç olmadığı bir iklim ortamının oluşmasını umut ediyorum."