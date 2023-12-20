Recep Uçar: 'Penaltı mı?'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.



Flaş röportajda kısa bir açıklama yapan Recep Uçar, şu sözleri kullandı:



"Kayserispor olarak maça özgüvenli başlamak istedik. Baskılı başladık ama ilk hatamızda pozisyon verdik. Sonra gol yedik. İyi savunmadık açıkçası. Pozisyonlar bulduk, biz öne geçebilirdik. İlk yarıyı 2-1 bitirdik. Devrede 3-1 geriye düşsek bile oyunumuzu oynamamız gerektiğini söyledik. 3-1 oldu ama oyunumuzdan vazgeçmedik. Sonra penaltı mı, değil mi? Bilmiyorum. Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor. Çok ciddi araştırılırsa görülür. Genel anlamda üzgünüm. En azından 1 puan alabilirdik. Çocukların istek ve arzularından mutluyum. Fenerbahçe'nin en çok zorlandığı maçlardan biri oldu. Bu dosyayı kapatacağız, Konyaspor hazırlıklarına başlayacağız."





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