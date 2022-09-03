Recep Uçar: 'Oynanan oyundan memnun değilim'

Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından konuştu.



Recep Uçar yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. 4. maç arka arkaya 1-0 mağlubiyetler alıyoruz. Farklı stratejilerimiz vardı. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarıdan biraz daha memnunum ama Trabzonspor'un oyuncu kalitesi sebebiyle son bölümlerde bizden daha iyilerdi." dedi.



Zor bir takvimlerinin olduğunu belirten Uçar, "Zor bir fikstürümüz var. 5 maçın 5'i de çok zordu. Kendi oyunumuzu oynayarak daha iyi bir sonuçlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Karşımızda geçen senenin şampiyonu var. Kulübe içinde bile çok değerli oyuncuları var. Onlar kadar pozisyona giremesek, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek sonuç böyle olur. Oyuncularıma güveniyorum ama bugün oynanan oyundan memnun değilim. Serkan'ın omuzunda bir çıkma olduğunu söylediler." diyerek sözlerini noktaladı.



BASIN TOPLANTISI



Son bölümde yorulduklarını ve o süreçte Trabzonspor'a çok pozisyon verdiklerini aktaran Uçar, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İlk 4 maçın altında kaldık, samimi konuşmak gerekirse. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Trabzonspor takımı, Abdullah hoca ve ekibini haklı galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyor, sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Mağlubiyetlere hiçbir zaman mazeret üreten bir insan olmadığını anlatan Uçar, karşılaşmalarda verilen uzatma dakikalarına ilişkin şu sitemi paylaşarak sözlerini tamamladı:



"Ümraniye olarak Süper Lig'de ilk defa yer alıyoruz. Çok güçlü bir camia değiliz. Somut örnekler vererek söyleyeyim. Geçen hafta Adana Demirspor maçında bir kere su molası, sakatlık, 6-7 değişiklik, kalkan tabela 4. Kadıköy'de 7 altında kalkmıyor. Serkan'ın sakatlandığı gol pozisyonunda geçen süre, 8 değişiklik, artı su molası. Yarın tekrar oturup izleyeceğim, kalkan süre 5 dakika. TFF'den ricam uzatma dakikalarını hakemlerin kişisel inisiyatifinden alın. VAR, AVAR varsa bu işler de olsun. Maç 8 dakika uzatılsa Trabzonspor'un 2-0'ı bulması bizim 1-1'i bulmamızdan daha yüksek ihtimaldi, itirazım buna değil. Biraz subjektiflikten yanayım. 4. hakemlerin elinden uzatma dakikası olayını alın, rica ediyorum."





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