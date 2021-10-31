Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Tuzlaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, namağlup lider olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, mücadele öncesi zor bir maç yaşayacaklarını bildiklerini belirtti.



Maça iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu: "Sezon başından beri en iyi yaptığımız şeylerden biri hücum ederken savunmayı da iyi yapmamızdı. Ancak bu maçta bunu gerçekleştiremedik, Sedat'ı da tebrik etmek lazım çok güzel bir gol attı. Topun hızını yavaş çevirdiğimiz bir maç oldu. Değişikliklerle üretkenliğe zenginlik kattık. Bu senenin en anlamlı galibiyetlerinden birini getiren bir maç oldu, bu yüzden oyuncularımı kutluyorum. Normalde kaybederken çok şey öğrenirsiniz ama bugün kazanırken çok fazla almamız gerek ders olan bir maç oynadık. 11. haftaya bakınca ligde namağlup bir şekilde lider olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."



Gökay Kavalcı: "1 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz"



Tuzlaspor Antrenörü Gökay Kavalcı, 1 puanı hak edecek bir oyun oynadıklarını ancak son dakika yedikleri şanssız golle mağlup olduklarını söyledi.



Ümraniyespor'un uzun süredir beraber oynayan kaliteli bir ekip olduğunu aktaran Kavalcı, şunları kaydetti: "Bu oyun planı üzerine çalışmıştık. Ümraniyespor kaliteli, uzun süredir beraber oynayan bir ekip. 2. bölgede savunma yapıp hızlı ataklarla hücum yapacaktık. Son dakika yediğimiz şanssız golle buradan mağlup ayrılıyoruz. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kaliteli bir ekibe karşı oynadık, onları da tebrik ediyorum."





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