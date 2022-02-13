Recep Uçar: 'Ligin seyir zevki en yüksek maçı oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3-3 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, ligin seyir zevki en yüksek maçlarından birini oynadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, maçın başında basit bir hata sonucu kendi kalelerine gol attıklarını ifade ederek, şunların söyledi:



''Ligin bence şu ana kadar ki seyir zevki en yüksek maçlarından birini oynadık. Kendi takımımı ve rakip oyuncuları kutluyorum. Maçın başında basit, yaptığımız hata sonucunda kornerden kendi kalemize attığımız golle geriye düştük. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Üç dört pozisyona girip ikisini sonuçlandırdık. Genel anlamda oyunu kontrol eden bir Ümraniye takımı vardı. Oyun hızı beni mutlu etti. İkinci yarı rakibi önde karşılamak istedik. Maalesef yanlış çıkmamız, sonrasında basit bir hatayla, sonra da en hazırlıklı olduğumuz pozisyonda kornerden yediğimiz bir gol var. Geriye düştük. 75'te beraberliği yakaladık. 3-3'lük skor beni çok mutlu etmedi ama alttaki takipçimizden alınan 1 puan değerliydi. İki kez geriden gelip beraberliği yakalamak değerliydi, ortaya koydukları oyun kalitesinden mücadelen dolayı oyuncularımı kutluyorum."



Taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Uçar, "Sezon başından beri bu yarışın içindeyiz, stadımızda ilk defa böyle bir atmosferde futbol oynadık Yaklaşık 2500 taraftarımız bize destek verdi. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bu şekilde destekledikleri sürece yarışın içinde sonuna kadar var olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.





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