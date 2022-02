Recep Uçar: 'Kazandık ama alacağımız dersler çok'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Sondan 13. maçımız Adanaspor'du. Son haftalarda maçlar çok zor kazanılıyor. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



Müsabakayı üç farklı bölüme ayırabileceklerini dile getiren Uçar, şu ifadeleri kullandı:



"İlk 37 dakikaya bizim adımıza her şeyin çok net işlediği, inanılmaz pozisyonlar bulduğumuz, iki gol attığımız, rakibe pozisyon vermediğimiz birinci bölüm diyebiliriz. 37-45 arası biraz yaslandık ve 2-0'la devre arasına girdik. 60. dakikaya kadar da sorun yok ama Bammou'nun kaçırdığı golden sonraki bölüm bizim adımıza korku filmi gibiydi. Son top gol olsa sadece 1 puan alacaktık. Sadece kaybederken değil, bazen kazanırken de dersler çıkarırsınız. Burada kazanırken alacağımız dersler de çok. Sonuç itibarıyla bugün 3 puanı alıp, yarışta tekrar MKE Ankaragücü'nü yakaladık. Yarışta devam etmek çok değerliydi. 12 hafta kaldı. Buraya gelip destek veren herkese teşekkür ediyoruz."



Recep Uçar, "Bir gol averajla liderlik şansını kaçırdınız. Liderliğe yükselseydiniz, MKE Ankaragücü üzerinde baskı olabilir miydi?" sorusuna, "Bugün her şeyden değerli olan 3 puandı. Şu an lider olmak çok önemli değil. Daha 12 hafta var. 49 puan iyi bir puan. Liderlikten ziyade bu noktada yer alabilmek benim için daha önemli." yanıtını verdi.









İLGİLİ VİDEO