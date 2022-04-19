Recep Uçar: 'Hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor'

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendikleri maçtaki performanslarından dolayı futbolcularını kutladı.



Uçar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Ligde son 3 maçta kazanamadıklarını hatırlatan Uçar, "Son 3 hafta galip gelememenin verdiği psikolojiyle kazanıp son 5 haftaya avantajlı girmek istiyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. İyi başladığımız maçta 2-0'ı yakaladık. İlk yarıda oyunun kontrolü elimizdeydi. Devre arasında da oyun planımızda detaylar dışında değişikliğe gitmedik. Yediğimiz gole kadar işler bizim adımıza iyi gitti. Net pozisyonlar kaçırdık. Rakibimizin de iyi ayakları var. Özellikle geçiş hücumlarını iyi yapıyorlardı. 66. dakikada hata sonucu yediğimiz gol, psikolojik olarak bizi aşağı çekti. Ancak ondan sonraki bölümde bile geçen haftalara göre oyunu kontrol ettik. Son dakikaya kadar iyi savunup, gol yemeden 2-1 kazandık. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Stada gelen az sayıdaki taraftara teşekkür eden Uçar, "Bugün sayıları az olsa da buraya gelip bizi yürekten destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyor. Bu ilçede yaşayan herkesi gelip bundan sonraki 2 iç saha müsabakamızda bizim arkamızda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Recep Uçar, Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın hakem performansını eleştirdiğinin söylenmesi üzerine, "Hakemlerimiz de birer insan ve kendi işlerini en iyi şekilde yapmak istiyor. Ülkemizdeki futbol iklimi maalesef çok sağlıksız. Dünyanın en iyi hakemlerinin bile bu sağlıksız iklimde doğru düdükler çalmasını, net doğru kararlar vermesini bekleyemiyoruz. Ufak tefek hatalar olmuştur ama en başta ülkedeki futbol iklimini değiştirmemiz gerekiyor. Hakemlerimizin üzerindeki inanılmaz baskıyı azaltmamız gerekiyor. Başka türlü liglerimizin sağlıklı şekilde tamamlanması mümkün değil. Burada en büyük görev de biz teknik direktörlere düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.





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