Recep Uçar: "Golü biraz erken yedik"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Golü biraz erken yedik'
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06 Şubat 2022 18:39
Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktör Recep Uçar, 2-0 mağlup oldukları Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulunurken, maça çok iyi başladıklarını ancak hedefe ulaşamadıklarını anlattı.

Uçar, rakibin uzaktan attığı gollere engel olamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Golü biraz erken yedik. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. İyi bir ekip. Kazanmayı çok istediğimiz bir müsabakaydı maalesef 2-0 mağlup ayrıldık. Bundan sonraki süreçte muhtemelen Bandırmaspor da biz de yarışın içinde olacağız. Bugüne kadar nasıl getirdiysek bundan sonra da yarışın içinde olup ligi ilk 2 sırada tamamlamayı hedefliyoruz."

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