Recep Uçar: "Duran toplar en büyük kozlarımızdan biriydi"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Duran toplar en büyük kozlarımızdan biriydi'
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30 Kasım 2024 19:49
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar "İlk yarıda çok fazla pozisyon vermedik. Son dakikasında bir pozisyonu oldu. Bizim iki şutumuz var. Üretmekte zorlanıyorduk. İkinci yarı daha üretken olmak için çıktık. Daha net, kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu, son vuruşları yapmakta yine çok zorlandık. Duran toplar en büyük kozlarımızdan biriydi. Şükürler olsun kornerden bulduğumuz golle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

 

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