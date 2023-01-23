Hangi Kredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.
Yayıncı kuruluşa konuşan Recep Uçar "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı." dedi.
Fenerbahçe cephesinin yedikleri ikinci golden önce faulü onayladığını söyleyen Recep Uçar "Trabzonspor maçında 3 penaltımız verilmedi. Kayserispor maçı, Gaziantep maçında verilen aptalca penaltı... Bizim canımız yandı! En kısıtlı imkanlara sahip takımız. Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler." ifadelerini kullandı.
Recep Uçar ayrıca "Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor." şeklinde konuştu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Recep Uçar "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı." dedi.
Fenerbahçe cephesinin yedikleri ikinci golden önce faulü onayladığını söyleyen Recep Uçar "Trabzonspor maçında 3 penaltımız verilmedi. Kayserispor maçı, Gaziantep maçında verilen aptalca penaltı... Bizim canımız yandı! En kısıtlı imkanlara sahip takımız. Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler." ifadelerini kullandı.
Recep Uçar ayrıca "Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor." şeklinde konuştu.
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