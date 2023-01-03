Recep Uçar: '3-4 transfere ihtiyacım var'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, sonuçtan mutlu olmadığını ancak alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın alt sıralardaki iki takımın mücadelesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Hatayspor bu sene doğrudan rakibimiz olan bir takım. Hedefleri aynı olan 2 takımın mücadelesiydi. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Anlatılması kolay olmayan, içinde çok fazla hikayenin olduğu bir maç oldu. İlk 24 dakika kalecimize topun gelmediği ama bireysel hatayla golü yediğimiz bir maç oldu. 24 ile 40. dakika arasında Hatayspor'un daha çok pozisyon ürettiği bir oyun. vardı. İkinci yarıda yaptığımız bireysel bir hata olunca oyun tekrar Hatayspor'a döndü. Daha sonra penaltı pozisyonuyla oyuna ortak olduk ama gördüğümüz kırmızı kartla durum yine değişti. 11'e 11 oyunda Hatayspor'un daha çok pozisyon ürettiği bir maçta, 1 puanı değerli buluyorum. Mutlu değilim ama alınan 1 puan değerli. Oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Lig zor. Ümraniyespor olarak direnmeye çalışıyoruz. Alanyaspor maçından itibaren başlayan periyotta sadece Başakşehir'den puan alamadık. Volkan hoca ve ekibini tebrik ediyorum."



"3-4 pozisyonda transfere ihtiyacımız var"



Transfer döneminde takıma yapılması planlanan takviyeler hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Reçep Uçar, "Genelde oyunları transferler üzerinden okumam. Elbette 3-4 pozisyonda transfere ihtiyacımız var. Transferlerle bu ligde mücadele etme ve var olma şansımızın direkt olarak etkileneceğini düşünüyorum. Elimizdeki oyunculara oranla daha fazla verim alabileceğimizi düşündüğümüz, kulüp bütçesine uygun oyuncularla anlaşabilirsek, transferi düşünürüz. Benim üzüldüğüm nokta, kazanabileceğimiz maçları kazanamamamız olmuştu. Bugün de ilk 20 dakikada biz bir gol bulsak, maç farklı bir noktaya gidebilirdi" diyerek sözlerini tamamladı.



Öte yandan Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar da basın toplantısını takip etti.





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