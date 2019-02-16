Recep Tayyip Erdoğan: "Milli Takım'ın başında yerli olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım teknik direktörlüğü için yerli bir teknik adamın göreve gelmesini istediğini söyledi ve altyapıya önem verilmesini de vurguladı.



Yerli hocaların Türk oyuncuları daha iyi tanıdığını vurgulayan Erdoğan, "Milli takım teknik direktörlüğü konusunda yerli ve milliliği savunan bir cumhurbaşkanı olarak, aslında yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Nitekim, geçmişten bugüne doğru geldiğimiz biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla, gerek bütün kendi liglerimizde futbolcuları tanıma noktasında, takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye, yıl boyu zaten bütün maçlarda, icabında kendi takımı da dahil olmak üzere karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir, ciğerini okuyor, ruhunu biliyor. Kondisyonda, teknik olarak ne konumdadır biliyor" ifadelerini kullandı.



"SÜREKLİ OLARAK YETİŞTİRMELİSİN"



Altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Bir de, gencinden şöyle tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosuyla, bir anda çarşıda pazarda diye bakamazsın. Sürekli olarak yetiştireceksin. İspanya seyahatinde o gün bir yetkili bana, "100 binin içinden çekip çıkarıyoruz takımı." dedi. Şok oldum. Bu ne demektir, çok ciddi bir zincirleri var. O zincir içerisinden çekip çıkardıkları, yedekleriyle taş çatlasın 20 kişi. U ligi, şu bu olduğu için biraz daha yaygınlaşıyor. Bütün bunlarla beraber yerli, kendi teknik kadrosuyla beraber bu işte var olduğunu gösterecekse bu işin içerisine girmesi lazım. Biz çünkü AK Parti iktidarı olarak Türkiye'de altyapıya çok yatırım yaptık" dedi.



"ÖYLE STATLAR VAR Kİ, AVRUPA'DA YOK"



Spora ciddi yaptırımlar yaptıklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda öyle stadyumlarımız var ki, Avrupa'da bunlar yok. Yüzme havuzlarına varıncaya kadar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken, içeriği de önemli. Ankara'da gerek şu an itibarıyla Osmanlı'nın kendi stadı vardı, Eryaman'ı bitirdik. Hepsinden öte 19 Mayıs geliyor. Wembley Stadı havasında ve onu aşacak öyle bir stadyum yapılıyor. O da yanılmıyorsam, Avrupa Şampiyonası'nı alırız havasıyla onu 52 bin kişi düşündük, böyle olmayınca aşağı çekelim dedik, 42 bin kişi gibi düşünelim dedik. Arkadaşlarımız onun için çalışıyorlar. Hemen adımı atacağız, ihalesini yapıp inşaatı başlatacağız. Bu Ankara için önem arz ediyor. İstanbulumuz artık bir doymaya gelmiş vaziyette. Galatasaray'ın güzel bir stadyumu var, Fenerbahçe'nin aynı şekilde, Beşiktaş'ın ha keza gayet güzel, Başakşehir'in butik ama 17 bin kişilik, UEFA standartlarında bir stadyumu var. Bütün bunlarla beraber çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Trabzonspor'un bambaşka, güzel bir stadyumu var. Samsunspor, Süper Lig'de değil ama stadyum muhteşem. Gaziantep, Malatya'nın, Eskişehir'in güzel stadyumları var. Erzurum'un Üniversitelerarası Oyunları için yaptığımız stadyumu var. Mersin'e Akdeniz Oyunları için yaptığımız stadyum var. Konya'nın biliyorsunuz, milli maçımızı yaptığımız muhteşem stadyumu var. Kayseri, ha keza muhteşem. Türkiye'de biz büyük şehirler başta olmak üzere hiçbir yerde dokunmadık bir yer bırakmayalım istedik. İzmir'i söylememe gerek yok. İzmir'in Akdeniz Oyunları'ndan kalma devasa stadyumu var. Elden geçirilirse tabii daha güzel olur. Daha iyi olacak ama büyükçe bir stadyum. Türkiye'nin futbol noktasında bir sıkıntı yok. Kapalı spor salonlarında ha keza muhteşem salonlarımız var. Yüzme havuzlarında yine illerimiz baya iyi. Daha da yüzmeye bir yatırım yapmamız faydalı olacaktır. Daha ne anlatayım" mesajını yolladı.



