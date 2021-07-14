Recep Niyaz, Gaziantep'e imza attı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Recep Niyaz'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Recep Niyaz, Gaziantep'e imza attı
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14 Temmuz 2021 16:15
Gaziantep FK, son olarak Denizlispor forması giyen 25 yaşındaki Recep Niyaz'ı 2+1 yıllığına renklerine bağladı

İşte yapılan resmi açıklama;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."


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