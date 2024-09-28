Recep Karatepe: "Maçın sonucu bu olmamalıydı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Keçiörengücüne 1-0 mağlup oldukları maçın hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Karatepe: 'Maçın sonucu bu olmamalıydı'
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28 Eylül 2024 23:04
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Keçiörengücüne 1-0 mağlup olduğu maçın hakkında açıklamalar yaptı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildikleri maçın skorunun oynadıkları oyunu yansıtmadığını savundu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, geçen hafta kazanan iki moralli Ankara takımının maçı olduğunu belirterek, "Maçın genelinde oyuncularımın mücadele gücünden memnunum. Başlangıçta sakatlık yaşadık ve oyuncu değiştirdik. Bu yüzden adapte olmakta zorlandık. Formasyon değişikliğine gidince oyunu domine ettik ama bu sırada golü yedik. Maçın sonucu bu olmamalıydı. Futbolda böyle sonuçlar olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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