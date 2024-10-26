Recep Karatepe: "Bir konsantrasyon eksikliğinde golü yedik"

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında olduğu Çorum FK'ye 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Recep Karatepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Karatepe: 'Bir konsantrasyon eksikliğinde golü yedik'
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26 Ekim 2024 17:07
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında olduğu Çorum FK'ye 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Recep Karatepe, mücadele sonrasında konuştu.

Karatepe, çok fazla gol fırsatı yakalamalarına rağmen galip gelemediklerini belirtti.

Özellikle ilk yarı net pozisyonlar bulduklarını anlatan Karatepe, "İkinci yarıda da kaçırdığımız net fırsatlar var. Bir konsantrasyon eksikliğinde tesadüf bir topun oyuncunun göğsüne çarpmasıyla kalemizde golü gördük. Daha sonra oyunu çevirmek için yine mücadelemizi verdik fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Gol pozisyonları üretmelerine karşın topu kaleye sokamadıkları için istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getiren Karatepe, "Bundan sonraki maçlarda daha fazla pozisyon üretip bunları skora da yansıtmak istiyoruz. Bu, bizim için çok daha değerli olur." ifadelerini kullandı.

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