Recep Kara, Kırkpınar'da korkuttu

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'da kısa süreli baygınlık geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Recep Kara, Kırkpınar'da korkuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2021 21:53
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti.

Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.