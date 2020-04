Recep İvedik 6 ne zaman Netflix'e gelecek? Netflix'te Recep İvedik 6 izle yayınlanma tarihi

RECEP İVEDİK 6 İZLE, TIKLAYIN...

Recep İvedik 6 İzle! Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 6 filmi, Netflix'te yayınlanacak. Türkiye'de sinemada gösterildiği tarihlerde rekor kıran Recep İvedik 6 ne zaman Netflix'te yayınlanacak sorusunun cevabı milyonlarca film sever için açıklandı.Recep ve arkadaşı Konya'ya gitmek için yola çıkarlar ancak kendilerini Kenya'da bulurlar. Kenya'ya giden ikilinin başından gelen olaylar filmde anlatılmaktadır. Recep İvedik, Konya'ya bir kuru fasulye festivaline davetlidir ve arkadaşı Nurullah ile birlikte Konya'ya gitmek için yola çıkarlar. Festival için oldukça heyecanlı olan Recep İvedik ve arkadaşı seyahat acentesinin yaptığı bir yanlışlık yüzünden Konya yerine Kenya'ya gider. Kendilerini Kenya'da bulan ikili Türkiye'ye dönmek için uğraşırlar. Bu sırada kendilerini Kenya'da yer alan iki düşman kabilelerin arasında bulurlar ve bu vahşi dünyaya ayak uydurmaya çalışırlar. İkilinin başından ilginç olaylar geçer.Gösterime giriş tarihi: 8 Kasım 2019 (Türkiye)Yönetmen: Togan GökbakarBilet gişesi: 12,3 milyon USDYapımcılar: Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı ÖzerenSenaryo: Şahan Gökbakar, Togan GökbakarOyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan TaşNetflix; internet bağlantılı binlerce cihazda ödüllü diziler, filmler, animeler, belgeseller ve daha fazlasını içeren geniş bir arşiv sunan bir yayın hizmetidir. Tek bir reklam olmadan, istediğiniz kadar, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz - hepsi aylık düşük bir ücret karşılığında. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var, üstelik her hafta yeni diziler ve filmler ekleniyor!Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda düşük bir sabit aylık ücretle izleyin. Aylık 17,99 TL ücretle başlayan planlar. Ekstra maliyet veya sözleşme yok.İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, sınırsız sayıda cihazda izleyin. Bilgisayarınızda netflix.com adresinden veya akıllı TV'ler, akıllı telefonlar, tabletler, medya oynatıcılar ve oyun konsolları dahil Netflix uygulamasını sunan, internet bağlantılı herhangi bir cihazda anında izlemek için Netflix hesabınızla oturum açın. Favori içeriklerinizi iOS, Android veya Windows 10 uygulamasıyla da indirebilirsiniz. Seyahatteyken ve internet bağlantısı olmadan izlemek için indirilenleri kullanın. Netflix'i her yere beraberinizde götürün.Netflix esnektir. Sinir bozucu hiçbir sözleşme ve taahhüt yoktur. Hesabınızı çevrimiçi olarak iki tıklamayla kolayca iptal edebilirsiniz. İptal ücreti yoktur - hesabınızı istediğiniz zaman başlatın veya durdurun.Netflix, uzun metrajlı filmler, belgeseller, diziler ve programlar, anime, ödüllü Netflix orijinal içerikleri ve daha fazlasından oluşan kapsamlı bir kütüphaneye sahiptir. İstediğiniz her zaman, istediğiniz kadar çok şey izleyin.