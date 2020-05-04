Recep İvedik 3 nerede çekildi, oyuncu kadrosu

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ FRAGMANI İZLE

Recep İvedik serisi, Türkiye'de gişede en çok başarı sağlamış filmlerden biri. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı Recep İvedik 3 filminin konusu merak ediliyor. İşte Recep İvedik 3 hakkında bilinmesi gerekenler…Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep'in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar. (Sözcü)Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Nashira Resort&Spa'da gerçekleştirilmiştir. Otel Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunuyor.Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir. Serinin son filminin çekimleri ise İstanbul, Antalya ve Üsküp'te tamamlanmıştır. Filmin Antalya çekimleri Belek beldesindeki beş yıldızlı bir otelde yapılmıştır.Şahan Gökbakar,Zeynep Çamcı,Oktay Dener,Turgut TunçalpŞahan Gökbakar, 22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim ve öğretimine Ankara'da ODTÜ Koleji'nde tamamlayarak mezun oldu. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası 8 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Mezuniyeti'nden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. TRT 1'de Pazar günleri canlı yayınlanan "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı. Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı. Bir çok kişi de Şahan Gökbakar'ı Zoka ile tanıdı. Zoka'dan sonra yine TV 8'de Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı. Özellikle yaptığı Recep İvedik (hayali karakter) ve Küçük Oskar tiplemeleriyle milyonların sevgisini kazanmıştır.