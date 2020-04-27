Recep İvedik 2 nerede çekildi, oyuncuları

Recep İvedik, serinin ikinci filminde, babaannesinin isteğini yerine getirmek, iş bulmak ve aile kurmak için büyük bir çaba içerisine girer. Hiçbir yerde tutunamayan Recep, sonunda kuzenine başvurur ve hayatında yeni bir dönem başlar. Recep İvedik 2 filmi özeti haberimizde.

27 Nisan 2020 19:16
Recep İvedik 2 nerede çekildi, oyuncuları

Recep İvedik 2 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken, senaryosunu ise Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Togan Gökbakar kaleme aldı. Komedi filmi 13 Şubat 2009 yılında vizyona girmişti. Recep, bu bölümde yeni başlangıçlar yapabilecek mi?

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Recep İvedik filmi serisinin ikinci filminde Recep, babaannesinin teşvikiyle yeni bir hayata başlamak üzeredir. Recep İvedik 2 filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Şahan Gökbakar, Gülşen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Asiye Dinçsoy, Zeynep Çamcı, Aysan Sümercan, Füsun Öztoprak, Müjde Uzman, Gülşah Şahin, Esin Gündoğdu, Oya Salman, Yıldıray Yıldızoğlu, Meltem İpekçi, Ayfer Çalgıcı, Erkan Baltacı, Begüm Öner, Ayşe Özkök, Elif Burcu Barut, Metoi Louis, Hiroshi Nakama, Fevzi Gökçe, Affan Gürel.

RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep ivedik 2 filminin çekimleri İstanbul ilinin farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU

Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babaannesidir. Babaanne, Recep'in yaşadığı serkeş, aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babaannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretlerini anlatıyor.



Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. İş yerinde maceradan maceraya atlayan Recep, aynı zamanda işi öğrenir.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ FRAGMANI

Diğer Haberler

EBA Canlı derse nasıl katılırım (EBA canlı derse nasıl girilir) Gündem

EBA Canlı derse nasıl katılırım (EBA canlı derse nasıl girilir)
sdk init failed 14 nedir, EBA giriş Gündem

sdk init failed 14 nedir, EBA giriş
EBA sdk init failed 14 hatası nedir, nasıl çözülür Gündem

EBA sdk init failed 14 hatası nedir, nasıl çözülür
Griceviz EBA uygulaması nasıl giriş yapılır Gündem

Griceviz EBA uygulaması nasıl giriş yapılır
EBA Griceviz uygulaması nedir, EBA Griceviz nasıl giriş yapılır Gündem

EBA Griceviz uygulaması nedir, EBA Griceviz nasıl giriş yapılır
Ziya Selçuk Son Dakika: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Gündem

Ziya Selçuk Son Dakika: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Okullar 15 Haziran'a kadar tatil edildi mi? Kabine toplantısı sonucu Gündem

Okullar 15 Haziran'a kadar tatil edildi mi? Kabine toplantısı sonucu
Okullar 27 Mayıs'a kadar tatil mi? Okul açıklaması Gündem

Okullar 27 Mayıs'a kadar tatil mi? Okul açıklaması
Sahur kaçta bitiyor (İl il imsak vakti) Gündem

Sahur kaçta bitiyor (İl il imsak vakti)
Daha fazla göster
1

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı
2

Arjantin'de sezon iptal edildi!
3

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 977'ye yükseldi
4

DSÖ: "Salgın, bitme noktasından çok uzak"
5

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı
6

FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin" önerisi
7

Yıllar Cafu'dan bir şey götürmemiş
8

Sağlık Bakanı: "1 gündeki en çok iyileşen hasta sayısına ulaştık"
9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı için yeni tarihleri açıkladı
10

Dünya Bankasından Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek
yukarı ok