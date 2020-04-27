Recep İvedik 2 filmi oyuncuları, konusu, nerede çekildi

Recep İvedik 2 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken, senaryosunu ise Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Togan Gökbakar kaleme aldı. Komedi filmi 13 Şubat 2009 yılında vizyona girmişti. Recep, bu bölümde yeni başlangıçlar yapabilecek mi?



RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI





Recep İvedik filmi serisinin ikinci filminde Recep, babaannesinin teşvikiyle yeni bir hayata başlamak üzeredir. Recep İvedik 2 filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:





Şahan Gökbakar, Gülşen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Asiye Dinçsoy, Zeynep Çamcı, Aysan Sümercan, Füsun Öztoprak, Müjde Uzman, Gülşah Şahin, Esin Gündoğdu, Oya Salman, Yıldıray Yıldızoğlu, Meltem İpekçi, Ayfer Çalgıcı, Erkan Baltacı, Begüm Öner, Ayşe Özkök, Elif Burcu Barut, Metoi Louis, Hiroshi Nakama, Fevzi Gökçe, Affan Gürel.



RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?



Recep ivedik 2 filminin çekimleri İstanbul ilinin farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.





RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU

Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babaannesidir. Babaanne, Recep'in yaşadığı serkeş, aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babaannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretlerini anlatıyor.









Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. İş yerinde maceradan maceraya atlayan Recep, aynı zamanda işi öğrenir.



RECEP İVEDİK 2 FİLMİ FRAGMANI



