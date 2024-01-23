Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2024 Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman?

Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı.

Recep ayı 13. günü: 24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü: 25 Ocak 2024 Perşembe

Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) ayın en parlak göründüğü Hicri ayların 13. 14. ve 15. geceleridir. Ayın bu gecelerde en parlak halini aldığından ve geceyi daha çok aydınlattığından dolayı bu isim verilmiştir.

Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Eyyam-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak bilinmektedir.

Resulullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.