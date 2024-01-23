Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2024 Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman?

Eyyam-ı biyd orucunun ne zaman tutulacağı, üç ayların ilk ayı olan Receb ayına girilmesiyle birlikte sorgulanıyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte, Receb ayının 13, 14 ve 15. günlerinin hangi tarihlere denk geldiği araştırılıyor. Peki, Eyyam-ı biyd orucu ne zaman, hangi günler tutulacak? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri ne zaman?
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı.
Recep ayı 13. günü: 24 Ocak 2024 Çarşamba
Recep ayı 14. günü: 25 Ocak 2024 Perşembe
Recep ayı 15. günü: 26 Ocak 2024 Cuma günlerine denk geliyor.
EYYAM-I BİYD NEDİR?
Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) ayın en parlak göründüğü Hicri ayların 13. 14. ve 15. geceleridir. Ayın bu gecelerde en parlak halini aldığından ve geceyi daha çok aydınlattığından dolayı bu isim verilmiştir.
EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ VE SEVABI
Eyyam-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak bilinmektedir.
Resulullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.
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