Recep ayında okunacak dualar ve zikirler nelerdir?

Recep ayında okunacak dualar ve sureler merak konusu oldu. Recep ayı ile beraber Üç aylar İslam aleminde sevinçle karşılanacak. Müslümanlarda bu önemli ayda namaz kılacak ve bol bol dua edecek. İşte Recep ayında okunacak dualar ve esmalar...Mübarek Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber şöyle dua ederdi;"Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.""Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH'tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir." Denirse ALLAHU TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir."Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü gelince 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar süresince her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahimRecep ayında, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.