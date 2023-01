Recep ayı zikirleri 2023: Recep ayı tesbihleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? sorusu merak ediliyor. Üç ayların içinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları bulunuyor. 23 Ocak tarihi itibariyle Üç aylara giriliyor. Pek çok Müslüman bu mübarek aylarda oruçlarını, ibadetlerini yerine getiriyor. Peki, üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar....Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda fazla şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunmakta.Üç aylar süresince her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'Kur'an'da insan, 1 ve Asr, 1 surelerinde üzerine yemin edilerek önemi vurgulanan zamanın her anı değerlidir. Boş geçen zamanın telâfisi mümkün değildir. Bu sebeple ömrümüzün her dakikasının kıymetini bilmeliyiz. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerinden daha çoktur, iki kandil gecesi bulunan tek ay da Recep ayıdır.Hz. Peygamber, Recep ayı başladığında "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, fakat Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almakta.Bu nedenle, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir kaynağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilir.Üç aylar başladığı zaman Hz. Peygamber (s.av.) şöyle dua ederdi: " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (s.a.v.), diğer bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.Hicri Recep ayının 1'i ile 10'u tarihleri arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile birlikte toplamda 30 rekatlık namaz vardır.Peygamber Efendimiz'in 'bu namazı kılanın kalbi ölmez' olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark ise sonda okunan dua kısmıdır. Akşam namazından ya da yatsı namazından daha sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu biliniyor.Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.