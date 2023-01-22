Recep ayı ne zaman başlıyor 2023? Recep'in ilk günü ne zaman?

RECEP AYINA KAÇ GÜN KALDI?



Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir. Recep ayına 1 gün kaldı.





Recep ayı ne zaman 2023? sorusu, üç aylara kısa bir süre kala ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından merak edilmeye başladı. Üç ayların ilki olan recep ayının başlayacağı tarih Diyanet tarfından açıklandı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi gecelerin idrak edildiği üç aylarda, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor. Peki Üç ayların başlangıcı ne zaman 2023? İşte Diyanet 3 aylar takvimiDiyanet 2023 dini günler takvimnde yer alan bilgilere göre Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.Şaban ayı 21.02.2023 Salı günü başlayacak.Gelecek sene Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak."Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir.""Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.""Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar.""İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur.""Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder."