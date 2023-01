Recep ayı ilk gecesi namazı nasıl kılınır? 20 rekat Recep ayı ilk gece namazı nasıl niyet edilir?

Recep ayının başlamasına kısa bir zaman kala Recep ayı 20 rekat ve 30 rekat namazları da merak konusu oldu. Yurt genelindeki onbinlerce inanan vatandaşımız; Hicri Recep ayı 20 ve 30 rekat namazları nasıl kılınır, namaz için nasıl niyet edilir, kaç rekattır sorularının cevaplarını arıyor. İşte Recep ayı namazı hakkında bilinmesi gerekenler...Üç aylara adımladığımız ilk ay olan Recep ayı mübarek bir aydır. İslam dininin önemli ibadeti olan namazın Recep ayında farklı bir kıymeti vardır. Günlük kılınan 5 vakitlik farz namazlarımızın yanında bu aya özel namaz bulunmakta. Allah-u Teala'ya en çok yakınlaştığımız ibadetlerden olan namaz Recep ayında ilk gece 20 rekat, tüm ay içine yayılan 30 rekatlık namaz vardır. Namazlar ikişer rekat halinde kılınarak daha sonra selam verilir. Recep ayı namazları, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir.Recep ayında 30 rekatlık namaz daha bulunur fakat bu Recep ayının geneline yayılan bir ibadettir. Recep ayı namazı 30 rekat nasıl kılınır, hangi sureler okunur? Hacet namazı ismi verilen namazın Recep'in ilk 10 gününde 10 rekatı, ikinci 10 gününde ikinci 10 rekatı, üçüncü 10 gününde ise üçüncü 10 rekatı kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun Suresi okunur.Recep ayını karşılayan ilk gece yani 22 Ocak 2023 Pazar'ı Pazartesi gününe bağlayan gece 20 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer rekatta bir selam verilerek kılınır.Recep ayı ilk gecesi kılınacak namazaduasıyla niyet edilir.20 rekat olarak kılınacak Recep ayı ilk gece namazı ikişer rekatlar halinde kılınır. Her rekatta 1 Fatiha ve 1 İhlas Sureleri okunarak iki rekatta bir selam verilir.Recep Ayı İlk Gece Namazını kıldıktan sonra duasında Allah'tan bağışlanma dilenir. Dua Allah ile kul arasında bir bağ olduğu için dua samimiyetle gönülden geçenler dile getirilir. Ek olarak Peygamber Efendimiz'in "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur" duası tekrarlanır.Recep ayı ile birlikte bütün ayların 13, 14 ve 15'inci geceleri Eyyam-ı Biyd yani aydınlık günler olarak adlandırılır. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere 15. Gece namazını Peygamber Efendimiz (SAV) de tavsiye eder. Bu günlerde namaz kılmak çok faziletlidir. Recep ayının yarısı 15. Gecesi 14 rekatlık namaz eda edilir. İkişer rekatlar halinde kılınır.Recep ayı namazı nafile namazıdır. Nafile namazları "Niyet ettim Allah rızası için Namaz kılmaya" diye niyet edilir. "Allah-u Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.Recep ayı 15. Gece namazı 14 rekattır. Her rekatta bir Fatiha Suresi, yirmi İhlas Suresi, üç defa da Felak ve Nas Sureleri okunur. Namaz tamamlanınca Peygamber Efendimiz'e (SAV) 10 kez Salat getirilir. Otuzar kere tesbih (Sübhanallah), hamd (Elhamdülillah), tekbir (Allah-u Ekber) ve tehlilde (La İlahe İllallah) bulunulur. "Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederiz. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur."Recep ayı namazları kimseyi, dedikodudan, laf taşımadan korur. Bu namaz, Mümin ile münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler ve bu namazı kılanın kalbi ölmez.Recep-i Şerif ayında kılınacak 30 rekatlık namazın ilk 10 gününde 10 rekatlık namaz kılınır. Bu namaz ilk on günün her hangi bir gününde kılınabilir. İki rekatta bir selam verilerek kılınacak olan namazın her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun Suresi okunur. İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyı ve yümit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.Recep'in 1'i ile 10'u arasında 30 rekatlık namazın ilk 10 rekatı, 11'i ile 20'si arasında 10 rekatı ve 21'i ile 30'u arasında 10 rekatı birer defa kılınır. 23 Ocak'ta başlayan Recep-i Şerif ayının 23 Ocak-1 Şubat arasında ilk 10 gün namazı; 11 Şubat – 20 Şubat günü arasında ise son 10 günü namazı kılınır.Recep ayı son 10 gün namazı 10 rekattır. Her rekatte 1 Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun Suresi okuyup, 2 rekatte bir selâm verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır. Kılınan 10 rekatten sonra da 11 kere "Allâhümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerîmi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.