İsmi Fenerbahçe ile anılan Ferençvaroş'un Ukraynalı teknik direktörü Sergey Rebrov, söylentilerle ilgili Macar basınına açıklamalarda bulundu.Kulüp değiştirip değiştiremeyeceğiyle ilgili gelen haberler ile ilgili görüşü sorulan Rebrov, "." cevabını verdi.Rebrov, "diyerek sözlerini noktaladı.Macar ve Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Sergey Rebrov için teklifinin olduğu ve görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti.Rebrov, futbolculuk kariyerinde 1.5 sezon Fenerbahçe formasını giymişti.