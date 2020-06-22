İsmi Fenerbahçe ile anılan Ferençvaroş'un Ukraynalı teknik direktörü Sergey Rebrov, söylentilerle ilgili Macar basınına açıklamalarda bulundu.
Kulüp değiştirip değiştiremeyeceğiyle ilgili gelen haberler ile ilgili görüşü sorulan Rebrov, "Neden ben bir kulüpteyken, gazeteler sürekli ayrılacağımı yazar bilmiyorum. Eğer bir kulüpte başarılı bir teknik direktörsen, gazeteler hemen başka bir kulübe gidecek diye yazar. Eğer, başarısızsan da gönderileceğin haberleri çıkar. Bunları takip etmek gerçekten imkansız." cevabını verdi.
Rebrov, "Ben sadece işime bakıyorum. Bazen arkadaşlarım beni arıyor, 'Sergey, neler oluyor? Gazetede bir haber çıkmış, yazmışlar ki..." diyor. O zaman direkt sohbeti bırakıyorum. Çünkü, o haberleri okumuyorum ve ilgilenmiyorum. Ben teknik direktörlükle ilgileniyorum, böyle mutluyum. Söylentilere ayıracak zamanım yok." diyerek sözlerini noktaladı.
Macar ve Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Sergey Rebrov için teklifinin olduğu ve görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti.
Rebrov, futbolculuk kariyerinde 1.5 sezon Fenerbahçe formasını giymişti.
Kulüp değiştirip değiştiremeyeceğiyle ilgili gelen haberler ile ilgili görüşü sorulan Rebrov, "Neden ben bir kulüpteyken, gazeteler sürekli ayrılacağımı yazar bilmiyorum. Eğer bir kulüpte başarılı bir teknik direktörsen, gazeteler hemen başka bir kulübe gidecek diye yazar. Eğer, başarısızsan da gönderileceğin haberleri çıkar. Bunları takip etmek gerçekten imkansız." cevabını verdi.
Rebrov, "Ben sadece işime bakıyorum. Bazen arkadaşlarım beni arıyor, 'Sergey, neler oluyor? Gazetede bir haber çıkmış, yazmışlar ki..." diyor. O zaman direkt sohbeti bırakıyorum. Çünkü, o haberleri okumuyorum ve ilgilenmiyorum. Ben teknik direktörlükle ilgileniyorum, böyle mutluyum. Söylentilere ayıracak zamanım yok." diyerek sözlerini noktaladı.
Macar ve Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Sergey Rebrov için teklifinin olduğu ve görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti.
Rebrov, futbolculuk kariyerinde 1.5 sezon Fenerbahçe formasını giymişti.