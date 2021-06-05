Rebrov'un menajerinden Fenerbahçe cevabı

"UKRAYNA'DA FEDERASYON BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜM"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen'un menajeri, Ferencvaros ile yollarını ayırmalarının ardından çıkan iddialar için konuştu.Fenerbahçe, Tottenham ve Arap kulüplerinin ilgisi sorulan Varga," ifadelerini kullandı.Ukrayna Milli Takımı'ndan daha önce teklif aldıklarını söyleyen menajer, "Ukrayna Milli Takımı ile ilgili söylentiler doğru. Puskas Arena'nın açılışında federasyon başkanı bana, Shevckenko'nun ayrılması durumunda Rebrov'u istediğini söyledi ve Shevchenko için Milan söylentileri vardı. Milli Takım çağırırsa, bu bir kulüpten fazlası demektir, ülkeni temsil etmek demektir. Bu gelişme olsaydı, Sergei ayrılacaktı." dedi.Macaristan'da 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.