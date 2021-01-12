Rebocho'nun yeni takımı belli oluyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Pedro Rebocho'nun yeni kulübü belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rebocho'nun yeni takımı belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2021 18:41
Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Pedro Rebocho'nun yeni takımı belli oluyor.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guingamp'a geri dönen Portekizli oyuncu, ülkesine geri dönecek.

PORTEKİZ'E DÖNÜYOR

25 yaşındaki sol bek oyuncusu, ülkesi Portekiz'in takımı Paços de Ferreira'ya transfer olmak üzere... Oyuncusu Oleg Reabciuk'u Olympiakos'a gönderen Portekiz ekibi, onun yerini Pedro Rebocho ile doldurmak istiyor.

Takımı Guingamp ile Fransa Ligue 2'de mücadele eden Rerbocho, bu sezon 16 lig maçında 2 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için