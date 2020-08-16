Rebocho Fransa'da kalabilir

Beşiktaş'taki kiralık dönemini erken tamamlayıp kulübü Guingamp'a dönen Pedro Rebocho'nun yeniden Fransa'da kalabileceği ve kendisine Nantes'ın talip olduğu iddia edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rebocho, "Nantes hakkında söylenenleri biliyorum ve orada oynayan bazı arkadaşlarım da var. Daha önceden orada bulunmuş Portekizliler de var. Eğer oraya gitme fırsatım olursa sevinirim. Henüz somut bir şey yok" dğerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş 400 bin euro kiralık ücretinin yanı sıra belirli bir maç oynama sınırından sonra bonservisinin alınması karşılığında transfer olan Rebocho, Süper Lig'de maçlar yeniden başlamadan takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş'ta toplam 17 maça çıkan Rebocho gol veya asist üretememişti.



